Wegen Lieferverzögerungen hatte die Schweiz im Herbst 2025 einen Zahlungsstopp für die Beschaffung des Patriot-Abwehrsystems angeordnet. Ursprünglich war vorgesehen, dass das System 2027 und 2028 geliefert werden sollte. Die Lieferung verzögert sich aber nach jüngsten Angaben um vier bis fünf Jahre.