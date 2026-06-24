Laut der Landesregierung erfüllen die Systeme dieser Hersteller die militärischen Anforderungen und schneiden in der Kosten-Nutzen-Betrachtung am besten ab. Gemäss der Rüstungspolitischen Strategie des Bundesrates soll die Rüstungsbeschaffung nach Möglichkeit in der Schweiz oder Europa getätigt werden. Das bedeutet, dass der künftige Hersteller möglichst die Lenkwaffen sowie das Führungssystem oder zumindest kritische Teile davon mittelfristig in der Schweiz oder Europa fertigt.