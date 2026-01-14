Für die Soforthilfe in den Tagen und Wochen nach dem Unglück sind laut Bundesrat die kantonalen Opferhilfestellen zuständig. Grundlage dafür ist das Opferhilfegesetz. Neben Geld - etwa für Hotelübernachtungen, Transporte oder von der Versicherung nicht gedeckte medizinische Leistungen - wird auch Beratung angeboten.