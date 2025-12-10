Parmelin räumte ein, dass das bisher Vereinbarte rechtlich nicht bindend sei. Neue Forderungen könne es in einem Verhandlungsprozess immer geben. Man werde nach und nach sehen, was von Seite Washingtons komme. Nach seiner Einschätzung sei die Schweiz gut aufgestellt. Der Bundesrat werde Vorkehrungen treffen, um in diesem Fall genügend Spielraum zu haben, und nötigenfalls die zuständigen Kommissionen der beiden Räte und die Kantone konsultieren.