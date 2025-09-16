Nach 14 Verhandlungsrunden habe eine Einigung gefunden werden können. Mit 270 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten sei Mercosur bereits heute ein attraktiver Zielmarkt mit erheblichem Wachstumspotenzial für die Schweizer Exportwirtschaft. 2024 exportierte die Schweiz laut WBF Güter im Wert von mehr als 4 Milliarden Franken in die vier Mercosur-Staaten, dies sei ein Anstieg um über einen Drittel gegenüber 2014.