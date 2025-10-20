Kandidatinnen für Guterres-Nachfolge

Neben Grynspan trat am Montag mit Mia Motley eine weitere Kandidatin für das Amt der Uno-Generalsekretärin an der Konferenz in Genf auf. Die per Video zugeschaltete Premierministerin von Barbados bedauerte, dass der Fonds für kleine Inselstaaten nicht aufgefüllt wurde. Antonio Guterres verlässt das Uno-Spitzenamt 2027. Er nimmt am Mittwoch an der Konferenz teil.