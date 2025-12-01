Beim Flug aus den USA nach Europa kam es allerdings zu einer Verzögerung. Mitte Oktober konnten lediglich drei Kampfflugzeuge in Belgien landen. Nach einem planmässigen Zwischenhalt auf den Azoren im Atlantik konnte der vierte Jet nicht unmittelbar weiterfliegen. Erst zehn Tage später war er auf dem europäischen Festland.