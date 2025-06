Die Entschlossenheit der europäischen Länder, in die Verteidigung zu investieren, habe ihn beeindruckt, sagte Pfister am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Brüssel. Er sei insbesondere davon beeindruckt, dass Länder, denen es finanziell nicht so gut gehe wie der Schweiz, grosse finanzielle Mittel zur Verfügung stellten.