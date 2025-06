Erste von mehreren Vernehmlassungen

Eine erste Vernehmlassung zur Eigenmittelverordnung hat der Bundesrat am Freitag bereits eröffnet, bis zum 29. September. Er will strengere Bestimmungen für die Bewertung von Aktiven - etwa Software oder latente Steueransprüche - die in Krisen nicht genügend werthaltig sind. Auch die Liquiditätsanforderungen will er anpassen.