In der Klimapolitik in den Jahren 2031 bis 2040 will der Bundesrat auf Anreize zum Senken der CO2-Emissionen setzen und auf ein neues Emissionshandelssystem für die Sektoren Gebäude und Verkehr. Auf höhere oder neue Abgaben will er verzichten. Zudem arbeitet er an harmonisierten Vorgaben zur Entnahme und Speicherung von CO2.