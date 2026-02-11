Am Rande der Anhörung konnte Micheloud mit Jacques und Jessica Moretti sprechen. Zum Inhalt des Gesprächs wollte sich ihr Anwalt danach nicht äussern. Es sei ein sehr wichtiger und «intensiver Moment» gewesen. «Meine Kollegen und ich sind der Meinung, dass es sich um einen Schritt handelte, der zu einem gemeinsamen Prozess der Resilienz beigetragen hat», so der Anwalt. Um sich zu verstehen und einander zu vergeben, müsse man miteinander reden können.