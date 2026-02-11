Wegen der vielen Geschädigten stosse die Unterstützung durch Opferhilfe, Sozialversicherungen und Haftpflichtversicherungen an Grenzen, begründete der Bundesrat seine Pläne. Bei der Brandkatastrophe starben 41 Menschen und 115 wurden verletzt. Das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) erhielt am Mittwoch den Auftrag, bis Ende Februar eine Vorlage ans Parlament auszuarbeiten.
«Zeichen für erlittenes Unrecht»
Bei Grossereignissen genügten das Vermögen der Verantwortlichen sowie die Haftungssummen der Versicherungen oft nicht, so der Bundesrat. Auch müssten die Ansprüche aller Opfer und ihrer Angehörigen koordiniert werden. Bis ein Entscheid vorliege, dauere es daher oft lange.
Den Solidaritätsbeitrag an die Opfer und ihre Angehörigen versteht der Bundesrat auch als Zeichen angesichts des erlittenen Unrechts. Um langwierige Gerichtsprozesse zu vermeiden, will der Bundesrat zudem auf Vergleichsverhandlungen setzen. Ins Gespräch kommen sollen Opfer und deren Angehörige, Versicherungen, weitere leistungspflichtige Parteien und Behörden an einem Runden Tisch.
Vorschläge zur rechtlichen Verankerung muss das EJPD bis Ende Februar machen und auch zur Frage, wie sich der Bund an den hohen Opferhilfekosten in den betroffenen Kantonen beteiligt. Tun könnte er dies laut der Mitteilung «aus Solidarität mit den Kantonen».
Der Walliser Staatsrat hat seinerseits am Mittwoch die Botschaft zur Auszahlung einer Finanzhilfe in Höhe von 10 Millionen Franken an die unabhängige Stiftung verabschiedet, die zur Unterstützung der Opfer des Brandes und ihrer Familien gegründet wurde. Dieser Text soll in der März-Session des Grossen Rates behandelt werden.
Weitere Anhörung Morettis
Am Mittwoch fand in Sitten eine weitere Anhörung des Barbesitzers Jacques Moretti statt. Dieses Mal konnten insbesondere die Opfer-Anwälte ihre Fragen stellen. «Die Opfer erwarten von dieser Anhörung, dass Jacques Moretti klar auf ihre Fragen antwortet», sagte dazu der Anwalt Gilles-Antoine Hofstetter, der betroffene Familien aus dem Kanton Waadt vertritt. Und er habe auch diese Hoffnung, aber keine Gewissheit.
Fabrizio Ventimiglia, der italienische Anwalt der Zivilparteien, erklärte, es gehe bei der Befragung Morettis insbesondere darum, Fragen zur Sicherheit, aber auch zur Anzahl der zum Zeitpunkt des Dramas anwesenden Personen sowie zum Verkauf von Alkohol an Minderjährige zu stellen.
Gespräch zwischen Opfer-Mutter und Morettis
An der Befragung vom Mittwoch nahm auch Leila Micheloud, Mutter von zwei jungen Frauen, die in der Silvesternacht Verbrennungen erlitten haben, in Begleitung ihres Anwalts Sébastien Fanti teil. «Meine Anwesenheit ist mein Weg der Heilung», sagte sie.
«Indem ich hier bin, zeige ich, dass die Opfer nicht nur Namen auf einer Liste sind, sondern auch Gesichter haben. Ich erwarte Antworten. Die Wahrheit. Nicht mehr und nicht weniger», so die Walliserin.
Am Rande der Anhörung konnte Micheloud mit Jacques und Jessica Moretti sprechen. Zum Inhalt des Gesprächs wollte sich ihr Anwalt danach nicht äussern. Es sei ein sehr wichtiger und «intensiver Moment» gewesen. «Meine Kollegen und ich sind der Meinung, dass es sich um einen Schritt handelte, der zu einem gemeinsamen Prozess der Resilienz beigetragen hat», so der Anwalt. Um sich zu verstehen und einander zu vergeben, müsse man miteinander reden können.
«Es gab ein gegenseitiges Bedürfnis, zu sprechen und zuzuhören. Für beide Seiten war es sehr wichtig, einen Moment fernab von jeglicher rachsüchtiger Gewalt zu erleben», sagte danach Yaël Hayat, die Anwältin von Jessica Moretti.
Der Barbesitzer war am 9. Januar in Untersuchungshaft genommen und 14 Tage später gegen eine Kaution von 200'000 Franken freigelassen worden. Wie seine Frau wurde er unter Zwangsmassnahmen gestellt. Gegen das Paar wird derzeit wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.
Jessica Moretti wird am Donnerstagmorgen erneut von der Staatsanwaltschaft angehört. Auch bei ihrer Befragung sollen die Anwälte der Opfer Fragen stellen können.
Römer Staatsanwaltschaft beschlagnahmt Handys
Die Römer Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Beschlagnahmung der Mobiltelefone der italienischen Jugendlichen angeordnet, die bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana ums Leben gekommen oder verletzt worden sind. Die Massnahme diene dazu, Bilder und Videos im Zusammenhang mit der Tragödie zu überprüfen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos.
(AWP)