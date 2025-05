Die zusätzlichen Hilfsgelder des Bundes seien vor allem dank dem Engagement des Kantons Tessins in Bern zustande gekommen, sagte der Vorsteher des Tessiner Finanz- und Wirtschaftsdepartements Christian Vitta am Freitag vor den Medien in Bellinzona. Sie kämen aber auch den ebenfalls von Unwettern stark getroffenen Kantonen Graubünden und Wallis zugute.