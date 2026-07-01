Seine Zielsetzungen als Uvek-Vorsteher sind dieselben geblieben, wie Rösti sagte. Dazu gehörten die sichere Stromversorgung und eine optimale Verkehrsinfrastruktur. Luzern sei auch deshalb passend und symbolisch als Standort des Sommeranlasses, weil der Bundesrat vor Kurzem das Investitionspaket für den Verkehr der Zukunft verabschiedet habe. Ein Projekt davon ist der milliardenteure Bau eines Tiefbahnhofs in Luzern.