«Wir können nicht verzichten auf die Sicherstellung der Notrufe in einer Strommangellage. Dazu müssen wir unsere Telekominfrastruktur ausrüsten. Aber wie wir das machen, wie hoch der Grad ist, möchte ich gemeinsam mit allen Betroffenen an einem 'Runden Tisch' diskutieren», so der Kommunikationsminister in seiner Eröffnungsrede am Swiss Telecommunication Summit des Telekomverbandes Asut.