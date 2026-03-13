Die Änderung des KVG sieht in einem zweiten Schritt auch einen Anpassungsmechanismus im Bereich der Kostenbeteiligung der Versicherten vor. Demnach soll die Franchise künftig erhöht werden, sobald die Kostenbeteiligung unter einen Schwellenwert von 13,5 Prozent der Bruttoleistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) fällt. Die Kostenbeteiligung der Versicherten betrifft dabei die Franchise selbst, den Selbstbehalt und die Spitalkosten.