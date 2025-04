Vernehmlassung zu rund 1800 Seiten

Zurzeit ist geplant, dass die EU-Verträge im Mai in Bern paraphiert werden. Vor der Sommerpause will der Bundesrat die Vernehmlassung eröffnen. Diese soll bis zum 31. Oktober dauern. Insgesamt rund 1800 Seiten Dokumente werden die Teilnehmenden in den vier Monaten zu prüfen haben, wie Staatssekretär Alexandre Fasel ausführte.