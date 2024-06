Unter anderem will der Bundesrat das Bezeichnungsrecht gesetzlich verankern. Damit soll der Name «Höhere Fachschule» geschützt werden. Wer einen Abschluss in höherer Berufsbildung in der Tasche hat, soll den Titelzusatz «Professional Bachelor» und «Professional Master» tragen dürfen. Er nimmt damit eine Forderung aus dem Parlament auf.