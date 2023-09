Baldige Aussprache zum Wiederaufbau

Aussenminister Cassis wird nach eigenen Angaben am 11. Oktober in der kroatischen Hauptstadt Zagreb an einer internationalen Konferenz zur humanitären Minenräumung teilnehmen. Im nächsten Jahr sind weitere Konferenzen geplant, darunter eine in Genf. «Der Bundesrat führt den politischen Wiederaufbauprozess weiter», so Cassis.