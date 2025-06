Schweiz und USA nahe an Einigung

Am Telefon sei Bessent der Meinung gewesen, dass man sehr nahe an einer Einigung sei, berichtete Keller-Sutter am Mittwoch am Rand einer Medienkonferenz in Bern. Die Schweiz könne das zweite oder dritte Land werden, welches eine Einigung abschliesse. Bisher hätten die USA lediglich mit Grossbritannien ein Abkommen geschlossen.