Der Bundesrat will den Fondsplatz Schweiz attraktiver machen. So werden per 1. März 2024 das revidierte Kollektivanlagengesetz (KAG) und die angepasste Kollektivanlagenverordnung (KKV) in Kraft gesetzt und damit die rechtlichen Grundlagen für den sogenannten Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) geschaffen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

31.01.2024 12:06