Das Gericht für Internationalen Handel in New York hatte zuvor temporäre Zölle von 10 Prozent auf Einfuhren aus der ganzen Welt seit Februar für rechtswidrig erklärt. Mit der zeitlich befristeten Abgabe habe der Präsident seine Befugnisse überschritten, erklärte das Gericht. Es befand, Trump habe das als Grundlage herangezogene Handelsgesetz falsch ausgelegt.