Die Verschlechterung betreffe sowohl die innere als auch die äussere Sicherheit der Schweiz, gab die Landesregierung am Mittwoch bekannt. Russland stelle für Europa die grösste Bedrohung dar und führe einen hybriden Konflikt mit Sabotage, Propaganda und Desinformation. Die Schweiz sei davon direkt betroffen, etwa durch Cyberangriffe, Spionage und Versuche, Sanktionen zu umgehen.