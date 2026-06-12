Die Verordnung legt unter anderem fest, welche Staaten von der Genehmigungspflicht ganz ausgenommen sind. Der Bundesrat listet dreissig Staaten auf - alles EU- und Efta-Länder. Die gleichgelagerten Interessen und die enge Kooperation mit diesen Staaten in zahlreichen Fragen der internationalen Politik sorgten für eine ausreichende Zusammenarbeit, um Gefährdungen und Bedrohungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit abzuwenden, schreibt der Bundesrat im erläuternden Bericht.