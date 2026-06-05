Der Bund beteiligt sich zwischen 2026 und 2028 mit 167 Millionen Franken an der Wiederauffüllung des afrikanischen Entwicklungsfonds, wie die Landesregierung mitteilte. Die Gelder werden in den 37 ärmsten Ländern Afrikas eingesetzt, um die Armut und den Klimawandel zu bekämpfen. Insgesamt sollen bis zu 11 Milliarden Dollar investiert werden.