Als Beispiele für die internationalen Vorgaben nennt der Bericht unter anderem die europäische Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, das deutsche Lieferkettengesetz und künftig die EU-Lieferkettenrichtlinie. Diese Regelungen verursachen laut dem Bundesrat zusätzlichen Aufwand für Unternehmen, bieten aber auch Chancen für eine nachhaltige Geschäftsführung.