Am Freitag hatte die Armee bekanntgegeben, dass das Bundesamt für Rüstung mit der Beschaffung neuer Drohnenabwehrsysteme beauftragt worden sei. Armeechef Thomas Süssli betonte in der «Schweiz am Wochenende» die Dringlichkeit der Bereitstellung dieser Systeme. «Die Zeit drängt. Wir arbeiten deshalb direkt mit Start-ups zusammen. Wir passen auch die Beschaffungsprozesse an, um das System schnellstmöglich zu entwickeln oder zu evaluieren und einzuführen», sagte Süssli.