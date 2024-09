Für einen neuen Anlauf zur Pensionskassenreform nannte die SP drei Eckpunkte. Zum einen will sie weniger Rendite für Banken und Versicherungen. Zudem brauche es künftig einen Teuerungsausgleich bei bestehenden Renten, um die Kaufkraft zu schützen, sowie bessere Frauenrenten. Erreichen will die Partei dies konkret über die Einführung von Betreuungsgutschriften in der zweiten Säule. Auch die Grünen schlossen sich am Sonntag dieser Forderung an.