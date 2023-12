Im Paket seien Ausnahmen vorgesehen zum Schutz der wesentlichen Interessen der Schweiz, so das EDA weiter. So würden institutionelle Fragen direkt in den einzelnen Binnenmarktabkommen geregelt. Regeln über staatliche Beihilfen sollen in das Luftverkehrs- und das Landverkehrsabkommen sowie in das künftige Stromabkommen aufgenommen werden.