Im Dezember konnten sich die zuständigen Parlamentskommissionen zum Mandatsentwurf äussern. Die Rückmeldungen führten zu geringfügigen Anpassungen im Text, wie der Bundesrat nun schreibt. Sollten Themen in die Verhandlungen aufgenommen werden, die im Mandat nicht enthalten sind, können sich die Kommissionen erneut dazu äussern.