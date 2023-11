«Les jeux sont faits» - Der Bundesrat hat für die Periode 2025 bis 2044 die Lizenzen für den Glücksspielbetrieb erteilt. An 22 Standorten in der Schweiz kann künftig in Casinos gespielt werden. Zwölf Spielbanken - so viele wie noch nie - können Onlinespiele anbieten.

29.11.2023 16:05