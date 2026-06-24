«Die Arbeit ist nicht getan»

Nachdem der Bundesrat das Zahlenwerk für den Voranschlag und den Finanzplan verabschiedet hat, ist nun das Parlament am Zug. Die Räte hätten nun «einen angemessenen Spielraum», sagte Keller-Sutter. Die knapp 200 Millionen Franken an strukturellem Überschuss entsprächen der Norm. Vor der Corona-Krise sei das üblich gewesen. In den vergangenen Jahren sei dieser Spielraum nicht vorhanden gewesen.