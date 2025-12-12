Das sind die Optionen

Entscheidend sein werden die Finanzen. Ideen, woher das zusätzlich benötigte Geld für die Armee kommen soll, gibt es viele. Auf die Frage, ob für den Ausbau der Schweizer Luftwaffe die Mehrwertsteuer erhöht werden könnte, sagte Pfister: «Die Diskussionen im Bundesrat sind nicht abgeschlossen.» Das Geschäft sei geheim klassifiziert. Er könne deshalb keine Aussage dazu machen.