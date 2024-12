Darbellay ist gebürtige Westschweizerin und 40 Jahre alt. Sie studierte Rechtswissenschaften in Lausanne und promovierte im Anschluss an der Universität Zürich. Ihr Anwaltspatent erwarb sie später in den USA. 2023 wurde sie an der Universität Zürich zur Assistenzprofessorin. Dort bekleidet sie aktuell einen Lehrstuhl in Handels- und Wirtschaftsrecht mit Fokus auf Bank- und Kapitalmarktrecht.