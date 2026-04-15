Die offizielle Wahl erfolgt an der SBB-GV vom 29. April 2026, wie einer Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Bino ist seit 2021 Group General Counsel bei Vontobel.
sta/rw
(AWP)
Der Verwaltungsrat der SBB hat der Generalversammlung die Wahl von Maria-Antonella Bino als neues Mitglied des Gremiums vorgeschlagen. Der Bundesrat hat den Vorschlag gutgeheissen und an seiner Sitzung vom Mittwoch der Wahl zugestimmt.
Die offizielle Wahl erfolgt an der SBB-GV vom 29. April 2026, wie einer Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Bino ist seit 2021 Group General Counsel bei Vontobel.
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