Laut der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) sind in den Jahren 2028 bis 2032 strukturelle Defizite zwischen 3 und 4 Milliarden Franken pro Jahr zu erwarten. Um die Fehlbeträge zu bereinigen, müssten grössere Reformen umgesetzt werden, so der Bundesrat. Die Unsicherheiten in Bezug auf die Höhe der Fehlbeträge der nächsten Jahre seien jedoch noch gross.