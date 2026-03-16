Weiter blende die Initiative aus, dass die Bevölkerung immer älter werde und damit auch der Bedarf an Pflege und Betreuung steige. Fabio Regazzi, Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands, wies darauf hin, dass es für Unternehmen, Spitäler, Pflegeheime und andere öffentliche Einrichtungen schwieriger würde, Personal aus der EU und der EFTA zu rekrutieren.