Landesregierung kritisiert schmale Datenbasis

Der Bericht der GPK-N stütze seine Kritik in erster Linie auf die Analyse vier einzelner Abstimmungsvorlagen, bei denen die behördlichen Informationen zu öffentlicher Kritik geführt hätten, schrieb der Bundesrat am Mittwoch in seiner Stellungnahme. Das Urteil beruhe damit auf einer schmalen Datenbasis, monierte er.