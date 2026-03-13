Im Bereich der Notverordnungen, die sich auf vom Parlament erlassene Bundesgesetze stützen, lehnt der Bundesrat eine detaillierte rechtliche Begründung allerdings ab. Denn in den genannten Fällen habe das Parlament «dem Bundesrat bewusst den notwendigen Handlungsspielraum für die Bewältigung von Krisen eingeräumt». Zu einer Machtverschiebung von der Legislative zur Exekutive komme es somit nicht.