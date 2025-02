Beschaffung von Mini-Drohnen

Fähigkeitslücken bestehen laut dem Bundesrat vor allem in den Bereichen der Führung und Vernetzung sowie beim Nachrichtenverbund und den Sensoren, bei der Wirkung am Boden sowie im Cyberraum. Mit dem Rüstungsprogramm 2025 will die Landesregierung einen Teil dieser Lücken schliessen. Rund 1,5 Milliarden Franken sollen dafür zur Verfügung stehen.