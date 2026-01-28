Bereits der zweite Schritt

Landwirtschaftsminister Guy Parmelin hatte im vergangenen Herbst bereits einen Aktionsplan unterzeichnet, mit dem der Bund die Kontrollen in der Landwirtschaft verringern will. Ziel dieses Plans ist es, die Zahl der Grund- respektive Standardkontrollen von mehreren auf höchstens eine Kontrolle im Jahr und pro Betrieb zu senken.