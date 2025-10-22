Ausserdem soll eine neue Kategorie «Krypto-Institute» geschaffen werden. Die Voraussetzungen für die Bewilligung und Tätigkeit von Krypto-Instituten orientiert sich an denjenigen für Wertpapierhäuser, diese sind aber weniger umfassend. Institute, die Dienstleistungen mit Kryptowährungen erbringen, müssten zudem gewisse Anforderungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten erfüllen, heisst es.