Schwieriges rechtliches Umfeld

Die hiesige Kryptobranche hat wiederholt das Fehlen einer dedizierten Stablecoin-Regulierung in der Schweiz bemängelt. So gebe es hierzulande zwar Initiativen für Stablecoins, erklärte etwa Rolf Weber, Rechtsprofessor und Vorstandsmitglied der «Swiss Blockchain Federation» (SBF) diesen Sommer: «Diese Projekte können aktuell jedoch nicht an den Markt gebracht werden, da das rechtliche Umfeld dies derzeit nicht zulässt.»