Die Vorlage sieht weiter vor, dass der Bundesrat wichtige medizinische Güter selbst herstellen lassen kann, wenn die Kantone oder Private dazu nicht in der Lage sind. Dabei geht es unter anderem um Impfstoffe, Hygiene- und Atemschutzmasken, Spritzen und Schutzausrüstung. Der Bund soll auch bei künftigen Pandemien die Kosten für Impfstoffe, Tests und Arzneimittel übernehmen können.