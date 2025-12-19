Im Boden und im Wasser

Im Bericht wird auch die Belastungssituation geschildert. Demnach weisen der Oberboden, das Grund-, das Oberflächen- und das Trinkwasser sowie Fische flächendeckend eine Hintergrundbelastung mit PFAS auf. Stärker ist die Belastung an Feuerwehr-Übungsplätzen sowie dort, wo mit hochbelastetem Klärschlamm gedüngt wurde.