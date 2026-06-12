Schliesslich soll auch die Zusammenarbeit auf multilateraler und regionaler Ebene ausgebaut werden. Genannt werden insbesondere die Vereinten Nationen (Uno), der Verband Südostasiatischer Nationen (Asean) und die Frankophonie. Beide Länder bekräftigten laut der Erklärung ihren Willen, eine rechtsbasierte internationale Ordnung zu fördern und den Multilateralismus zu stärken. Sie wollen bei globalen Herausforderungen wie regionaler Sicherheit und nachhaltiger Entwicklung zusammenarbeiten.