Bereits ab dem kommenden Jahr müssen weniger Unternehmen als heute die Radio- und Fernsehabgabe leisten. 2027 steigt die Umsatz-Schwelle, ab der die Abgabe fällig wird, auf 1,2 Millionen Franken. Heute sind es 500'000 Franken. Die Erhöhung hatte der Bundesrat mit seinem Gegenprojekt zur im März an der Urne abgelehnten Volksinitiative «200 Franken sind genug» beschlossen.