Dem Bericht des Bundesrats zufolge lässt sich die Situation der betroffenen Arbeitnehmerkategorien durch eine Kombination der drei genannten Faktoren am besten verbessern. Eine solche Ausweitung der Versicherungspflicht hätte gemäss dem Bericht allerdings auch zur Folge, dass der Mindestumwandlungssatz gesenkt werden müsste. Denn ohne eine solche gleichzeitige Senkung würde sich die bestehende Unterfinanzierung in der obligatorischen Versicherung weiter verschärfen.