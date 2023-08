Der Bundesrat will die Wirksamkeit weiterer Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung überprüfen und Vergütungen zurückfahren. Mit dem Schritt will die Regierung bei den Gesundheitsausgaben in den nächsten ein bis zwei Jahren weitere mindestens rund 60 Millionen Franken pro Jahr sparen, wie sie am Mittwoch bekannt gab.

30.08.2023 11:39