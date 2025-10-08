Zudem erachte es der Bundesrat als nicht sinnvoll, wenn die Schweiz im Alleingang eine Regelung beschliesse, wie er am Mittwoch mitteilte. Falls die EU einheitliche Regeln beschliesse, sei er bereit, eine Einführung von Mindestvorgaben für eine Umweltkennzeichnung zu prüfen. Die Landesregierung erstellte zum Thema einen Bericht, um einen Auftrag des Parlaments zu erfüllen.